Trending video: वरमाला से पहले दूल्हा दुल्हन में पुश-अप्स लगाने की हुई तगड़ी टक्कर, और फिर...

Bride and Groom Do Push-Ups on Wedding Stage: शादी का दिन हर जोड़े के लिए खास होता है, लेकिन कुछ कपल्स इसे और भी यादगार बना देते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन शादी के मंच पर एक-दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है और लोग इसे देख-देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में दूल्हा और दुल्हन शादी के स्टेज पर ही पुश-अप करते नजर आते हैं. यह नजारा देखकर हर कोई चौंक जाता है और अपनी हंसी नहीं रोक पाता.

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, स्टेज पर वरमाला के बाद दूल्हा-दुल्हन एक मजेदार चैलेंज में उतर जाते हैं. दोनों ने एक-दूसरे को पुश-अप्स (Push-Ups) करने की चुनौती दे दी, फिर क्या था दोनों ही बिना किसी हिचक के पुश-अप्स करने लगे. स्टेज पर बैठे मेहमान और बाराती तालियों और हौसला अफजाई के साथ इस नज़ारे का मजा लेने लगे.दुल्हन के आत्मविश्वास और फिटनेस को देख हर कोई दंग रह गया. दुल्हन ने दूल्हे की तरह ही एक के बाद एक कई पुश-अप्स करके सबको चौंका दिया.



वहीं, दूल्हा भी पीछे नहीं हटा और उसने भी अपनी दमदार एनर्जी का प्रदर्शन किया. दोनों के बीच ये हेल्दी कॉम्पिटिशन देख दर्शक तालियों से स्टेज गूंजा उठे. वीडियो में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ बिल्कुल अनप्लांड लगता है, जिससे यह और भी मजेदार हो जाता है. यूजर्स इस कपल की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और वीडियो को लाखों बार शेयर किया जा चुका है.