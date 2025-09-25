जाने क्यों Bigg Boss 19 को मिली लीगल नोटिस, क्या बंद हो जाएगा शो

  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार सलमान खान का शो  बिग बॉस 19 शुरू हुए एक महिना हो गया है। शो में रोज नए नए ड्रामे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार आडियन्स को उतना मज़ा नहीं आ रहा है जीतने पहले आता  था। इसका कारण भी सामने आ चुका है। बता दें कि बॉस 19 (Bigg Boss 19) की टीआरपी भी कुछ दिनों से गिरती जा रही थी जिसके पीछे की वजह अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल था। जिसमें पवन सिंह की एंट्री हुई तो शो की टीआरपी काफी बेहतरीन रही है। तो वहीं अब जाकर पवन सिंह (Pawan Singh) ने राइज एंड फॉल शो छोड़ दिया है।

By Aakansha Upadhyay 
जिसमें पवन सिंह की एंट्री हुई तो शो की टीआरपी काफी बेहतरीन रही है। तो वहीं अब जाकर पवन सिंह (Pawan Singh) ने राइज एंड फॉल शो छोड़ दिया है। जिसकी वजह से Bigg Boss 19 की टीआरपी  की वापसी हो गयी । इन सबके बीच बिग बॉस 18 को लेकर अब जाकर एक खबर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि Bigg Boss 19 को लीगल नोटिस मिली है।

 बिग बॉस 19 को मिली लीगल नोटिस

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के निर्माता कथित तौर पर दो गानों के बगैर अनुमति के प्रयोग को लेकर कानूनी पचड़े में पड़ गए हैं। भारत की सबसे पुरानी संगीत लाइसेंसिंग संस्था, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) ने एक कानूनी नोटिस जारी कर दावा किया है कि एंडेमोल शाइन इंडिया ने आवश्यक सार्वजनिक प्रदर्शन लाइसेंस प्राप्त किए बिना “अग्निपथ” का “चिकनी चमेली” और “गोरी तेरे प्यार में” के “धत तेरे की” गानों का इस्तेमाल किया। PPL ने कथित तौर पर ₹2 करोड़ का हर्जाना और लाइसेंस शुल्क माँगा है और आगे इसके प्रयोग को रोकने के लिए एक “सीज़ एंड डिज़िस्ट” नोटिस जारी किया है।

