Viral Video: क्या आप भी Google Gemini के Nano Banana AI से साड़ी में फोटो बनाती हैं ? तो हो जाएं सावधान , महिला की बात सुनकर उड़े लोगों के होश

एक वक़्त था जब घिबली ट्रेंड बना गया था। जहां हर कोई अपने इमेज को इससे कन्वर्ट कर रहा था लेकिन अब Google Gemini के Nano Banana AI से बहुत से लोग साड़ी वाली इमेज बना रहे हैं, जो इस टाइम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है । वहीं इसे लेकर एक Instagram यूजर्स ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें जैसे यूजर अपनी तस्वीर को अपलोड कर दिया। फिर साड़ी वाली इमेज तैयार करने का प्रॉम्प्ट दिया। इसके बाद जो हुआ जिसे देखकर यूजर के होश उड़ गए।

बता दें कि यूजर्स ने फिर उस प्रॉब्लम को लेकर एक वीडियो तैयार किया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. कुछ समय के बाद ही Nano Banana ट्रेंड की तरह महिला का ये वीडियो इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो गया। इंस्टाग्राम यूजर्स ने उस वीडियो को हैरान कर देने वाला बताया। महिला ने ने बताया कि जब वो फोटो अपलोड कि तो सूट हुई थी। इसके बाद ट्रेंडिंग को देखते हुए उन्होंने ने अपनी एक फोटो को Nano Banana की मदद से साड़ी वाले ट्रेंड में फोटो बनाने को कहा. इसके लिए उन्होंने अपनी एक फोटो को दिया था, जिसमें उन्होंने एक सूट पहना था और उनके हाथ कोहनी तक कवर थे।

AI Generated फोटो देखकर हुईं हैरान

Nano Banana ने जब AI इमेज को तैयार किया तो महिला यूजर्स उस फोटो को देखकर हैरान हो गईं. उन्होंने फोटो में देखा कि उनके हाथ के बाजू में एक तिल है.फोटो में हाथ पूरी तरह से छिपा है महिला ने वीडियो में बताया कि उन्होंने सूट पहने हुए फोटो अपलोड किया था, जिसमें हाथ कोहनी तक कपड़े से कवर थे. उन्होंने बताया जिस तिल को दिखाया है वो कोहनी से ऊपर बाजू में था और वह हाथ फोटो में दिख ही नहीं रहा है.

AI जनरेट फोटो से खड़े हुए कई सवाल

AI के द्वारा बनाई गई इमेज में तिल को दूसरे हाथ में दिखाया गया. अब ऐसे में सवाल आता है कि AI को कैसे पता चला कि दूसरे हाथ में उसी जगह पर तिल है। ये बात महिला ने बताया कि ये बहुत ही क्रीपी है।