Trending Video: विशाखापट्टनम के रघु इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छात्रा एक फीमेल लेक्‍चरर के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं छात्रा ने पहले टीचर को डराने के लिए अपनी चप्‍पल उतारी और फिर वही चप्‍पल टीचर के जड़ने लगी।

मामला दमक्‍की के नजदीक रघु इंजीनियरिंग कॉलेज का है। स्‍टूडेंट गुरुगुबेल्‍ली वेंकटलक्ष्‍मी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एंड कम्‍युनिकेशंस से सेंकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। जानकारी के अनुसार छात्रा क्‍लास में अपने मोबाइल पर तेज आवाज में बात कर रही थी। इसपर कॉलेज की एक टीचर ने छात्रा का मोबाइल ले लिया जिससे वो नाराज हो गई।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्रा ने पहले सबके सामने टीचर से बहस की और फोन लौटाने को कहा। फिर उन्‍हें धमकाने के लिए अपनी चप्‍पल उतार ली। जब टीचर पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो छात्रा उनपर चप्‍पल से हमला करने लगी।

Happened in Raghu Engineering college of Vzm district of AP – a teacher snatched mobile from a student- a brawl happened in college campus. Mistakes is on the both sides – handling the situation is not right —- skill development is most important , value based education is… pic.twitter.com/xA29TbowuS

— Dr Srinubabu Gedela (@DrSrinubabu) April 22, 2025