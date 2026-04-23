  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. पत्नी की हत्या के बाद कटा हुआ सिर लेकर पूरे गांव को दिखाता रहा पति, शाम को सात बैठकर पी थी शराब

पत्नी की हत्या के बाद कटा हुआ सिर लेकर पूरे गांव को दिखाता रहा पति, शाम को सात बैठकर पी थी शराब

गुस्से में आकर आरोपी ने घर में रखे धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया,और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने ऐसी हरकत की, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी ने एक प्लास्टिक बोरी में पत्नि का सिर रखा और घर से मोटसाइकल से निकल गया और रास्ते में लोगों को खुद ही बताने लगा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

कोरबा (छत्तीसगढ़):  छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। बालको नगर के बुंदेली गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी चौका देने वाली बात ये है कि वारदात के बाद प​त्नि का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर पूरे गांव में घूमता रहा इस भयावह दृश्य को जिसने भी देखा, वह सन्न रह गया और गांव में दहशत का माहौल बन गया।

पढ़ें :- मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर उनकी फिल्म गवर्नर: द साइलेंट सेवियर का पोस्टर हुआ जारी, जाने कब होगी रिलीज

पुलिस के अनुसार, आरोपी सालिक राम पेशे से मजदूर है और उसकी पत्नी चैत कुंवर के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि पत्नी अक्सर पति के चरित्र पर शक करती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक रूप ले बैठा। घटना वाले दिन भी सुबह पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। हालांकि दिन में मामला शांत हो गया, लेकिन शाम होते-होते फिर तनाव बढ़ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों शाम को साथ बैठे थे और शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया, जो अचानक उग्र हो गया।

गुस्से में आकर आरोपी ने घर में रखे धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया,और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने ऐसी हरकत की, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी ने एक प्लास्टिक बोरी में पत्नि का सिर रखा और घर से मोटसाइकल से निकल गया और रास्ते में लोगों को खुद ही बताने लगा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। कई जगह में मोटरसाईकल के उतर लोगों को कटा हुआ सिर भी दिखा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वह लोगों को चाकू दिखाकर धमकाते हुए इधर-उधर घूमता रहा, जिससे गांव में भय का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद और आपसी शक इस वारदात की मुख्य वजह सामने आई है। हालांकि, मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दंपती के चार छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो अब अपनी मां के साये से वंचित हो गए हैं। गांव में इस घटना के बाद शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं लोग इस भयावह वारदात को लेकर अब भी सहमे हुए हैं।

पढ़ें :- Video : पश्चिम बंगाल में वोटिंग के BJP प्रत्याशी सुवेंदु को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भीड़ से बचाया
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पत्नी की हत्या के बाद कटा हुआ सिर लेकर पूरे गांव को दिखाता रहा पति, शाम को सात बैठकर पी थी शराब

पत्नी की हत्या के बाद कटा हुआ सिर लेकर पूरे गांव को...

आठ घंटे पहले अलवर में 35 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म, फिर IRS अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म कर हत्या

आठ घंटे पहले अलवर में 35 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म, फिर...

दिल्ली: IRS अफसर की बेटी की घर में दुष्कर्म के बाद हत्या, पूर्व घरेलू नौकर पर शक

दिल्ली: IRS अफसर की बेटी की घर में दुष्कर्म के बाद हत्या,...

24 हजार के विवाद में खून की होली: मुरादाबाद में पति-पत्नी की बच्चों के सामने बेरहमी से की गई हत्या,

24 हजार के विवाद में खून की होली: मुरादाबाद में पति-पत्नी की...

कर्नाटक: होमस्टे में बंधक बना कर अमेरिकी महिला से दुष्कर्म का आरोप: होमस्टे मालिक और कर्मचारी गिरफ्तार,

कर्नाटक: होमस्टे में बंधक बना कर अमेरिकी महिला से दुष्कर्म का आरोप:...

VIDEO: ‘रोमांटिक सरप्राइज’ के नाम पर प्रेमिका ने प्रेमी को कुर्सी से बांधा, फिर खेला हैवानियत का खेल

VIDEO: ‘रोमांटिक सरप्राइज’ के नाम पर प्रेमिका ने प्रेमी को कुर्सी से...