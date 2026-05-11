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Motorola Book-Style Foldable Phone :  इस दिन लॉन्च होगा मोटोरोला का पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन ,  जानें फीचर्स और कीमत

Motorola Book-Style Foldable Phone  :  मोटोरोला के पहले बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन की भारत में लॉन्चिंग तय हो गई है। कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। इस फोल्डेबल फोन को साल की शुरुआत में आयोजित हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में पेश किया गया था। हाल ही में इस फोन का Global Debut हुआ है। अब यह फोन Indian Market में दस्तक देने की तैयारी में है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Motorola Book-Style Foldable Phone  :  मोटोरोला के पहले बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन की भारत में लॉन्चिंग तय हो गई है। कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। इस फोल्डेबल फोन को साल की शुरुआत में आयोजित हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में पेश किया गया था। हाल ही में इस फोन का Global Debut हुआ है। अब यह फोन Indian Market में दस्तक देने की तैयारी में है।

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13 मई को होगा लॉन्च
मोटोरोला रेज़र फोल्ड को भारत में 13 मई को लॉन्च किया जाएगा। E-commerce website Flipkart पर कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में ब्लैक कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में Motorola Razr Ultra, Motorola Razr+ और Motorola Razr 2026 को भी पेश किया है।

क्लमशेल डिजाइन
ये मोटोरोला के क्लमशेल डिजाइन यानी फ्लिप डिजाइन वाला फोल्डेबल फोन है।

फीचर्स
मोटोरोला ने अपने बुक-स्टाइल वाले फोल्डेबल फोन को 29 अप्रैल को अमेरिकी मार्केट में पेश किया जा चुका है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ आता है। इसमें 16GB LPDDR5x रैम और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है। अपकमिंग सैमसंग के Galaxy Z Fold 8 को मोटोरोला के इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन से कड़ी टक्कर मिलने वाला है।

फोल्डेबल स्क्रीन
Motorola Razr Fold में 8.1 इंच की बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन मिल सकती है। कंपनी इसमें pOLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले पैनल इस्तेमाल करने वाली है।

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ब्राइटनेस फीचर
फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 6200 निट्स का पीक ब्राइटनेस फीचर सपोर्ट करेगा। इसमें 6.6 इंच का pOLED कवर डिस्प्ले भी मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है।

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