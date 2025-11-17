अब तेलुगु सिनेमा में तहलका मचाने को तैयार रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी, पोस्टर शेयर कर दी जानकारी

मुंबई। रवीना टंडन (Raveena Tandon) की बेटी राशा थडानी (Rasha Thadani) बॉलीवुड के बाद अब तेलुगु सिनेमा में धमाल वाली हैं। फिल्म ‘आजाद’ से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकीं राशा थडानी (Raveena Tandon) अब साउथ फिल्म में नजर आएंगी। राशा ने ‘उई अम्मा’ गाने से सभी का दिल जीता। आज उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म (Telugu film) की घोषणा सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास अंदाज में की।

राशा का पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Rasha Thadani (@rashathadani)

राशा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ही देर पहले अपना एक धांसू लुक शेयर किया। जिसमें वह बाइक के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। इस पोस्टर के साथ राशा ने कैप्शन में लिखा, ‘नई शुरुआत, अनंत आभार। मैं तेलुगु सिनेमा में कदम रख रही हूं।’ आगे राशा ने अजय भूपति का धन्यवाद देते हुए लिखा, ‘सर, इस अवसर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सफर को शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।

राशा की तेलुगु फिल्म

बहरहाल, इस पोस्ट में राशा ने फिल्म का नाम नहीं बताया है। लेकिन उनके इस बोल्ड और हॉट लुक को देखकर लग रहा है कि वह इस बार कुछ अलग करने वाली हैं। राशा की पहली तेलुगु फिल्म को अजय भूपति निर्देशित करेंगे। अजय ने कई लोकप्रिय फिल्में निर्देशित की हैं, जिनमें उनकी पहली फिल्म ‘आरएक्स 100’, ‘महा समुद्रम’ और ‘मंगलावरम्’ शामिल हैं। अजय निर्देशक होने के साथ ही एक अच्छे लेखक भी हैं।

राशा थडानी का करियर

राशा थडानी (Rasha Thadani) ने अभिनेत्री के तौर पर अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘आजाद’ से की। राशा के अलावा यह फिल्म अजय देवगन (Ajay Devgn) के भतीजे अमन देवगन की भी डेब्यू फिल्म थी। ‘आजाद’ एक पीरियड एक्शन-ड्रामा फिल्म है। इसका निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया है। इसमें अमन देवगन (Aman Devgan) , राथा थडानी (Rasha Thadani) के अलावा अजय देवगन और डायना पेंटी ने भी अहम भूमिका निभाई है। यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं अब राशा तेलुगु सिनेमा (Telugu Cinema) में भी कदम रख रही हैं।