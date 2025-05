Viral Video: दूल्हे ने स्टेज पर दुल्हन के को चढ़ाने के लिए बढ़ाया हांथ, दुल्हन ने की गन्दी हरकत...

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज शादी से जुड़े अजब-गजब वीडियोज देखने को मिलते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बड़े ही मजेदार होते हैं। तो वहीं कुछ वीडियोज हैरान भी कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन की हरकत ने हर किसी को चौंकाकर रख दिया। लोग उस पर भड़क उठे और बदतमीज तक कह रहे हैं।

वायरल वीडियो में दुल्हन को स्टेज पर चढ़ाने के लिए दूल्हे को हाथ आगे बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद दुल्हन ऐसा कुछ कर देती है, जिसे देख हर कोई हक्का-बक्का रह जाता है। 10 सेकेंड के वायरल हो रहे वीडियो में देखने मिल रहा है कि शादी की रस्में चल रही होती हैं। इस दौरान वरमाला से पहले दुल्हन आती है और दूल्हा उसे स्टेज पर चढ़ाने के लिए आगे आकर हाथ बढ़ाता है।

If the girl didn't like the boy, she should’ve said no in the first place.

What’s the point of spitting on his hand during the ceremony?

Parents, please — try to understand your children's choices. Their happiness matters too.#Parentingfault #MenToo

— MenToo (@MenTooSave) May 14, 2025