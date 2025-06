Jaipur Hotel Viral Video : जयपुर में पांच सितारा होटल में पर्दे लगा भूल गया कपल, लोगों ने बनाया प्राइवेट पलों का वीडियो

Jaipur Hotel Couple $ex Viral Video : राजस्थान के जयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 5-स्टार होटल (5-Star Hotel) के कमरे में एक कपल अपने निजी पलों में व्यस्त था, लेकिन वे कमरे की बड़ी सी खिड़की का पर्दा लगाना भूल गए। इसका नतीजा यह हुआ कि होटल के बाहर सड़क और फ्लाईओवर से गुजर रहे लोगों ने उन्हें देख लिया और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

होटल के बाहर लग गया जाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना जयपुर के 22 गोडाउन के पास स्थित ‘हॉलिडे इन’ होटल (‘Holiday Inn’ Hotel) की है। बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार (17 जून) की रात करीब 10 बजे हुई। कपल होटल (Couple Hotel) के कमरे में था और खिड़की पर पर्दा नहीं था, जिससे अंदर की हर हरकत बाहर सड़क से साफ दिखाई दे रही थी।

